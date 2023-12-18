Бакальчук: продавцы из Китая начнут реализовывать продукцию на Wildberries

На данный момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 90% приходится на Россию.

Компания Wildberries вышла на китайский рынок. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук, пишет РБК.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая, которые будут поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия. Российский бизнес останется в приоритете, на него это никак не повлияет», — рассказала Бакальчук.

По ее словам, на данный момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 90% приходится на Россию.