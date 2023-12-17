ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 — ночью.

Украинская армия за сутки нанесла удары по 11 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, 55 прилетов было днем, 28 — ночью. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью. Под огнем войск киевского режима оказались 11 населенных пунктов левобережья Днепра», — рассказал источник.

По его данным, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.