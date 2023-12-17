В Удмуртии в ДТП со школьным автобусом пострадали семь человек
В Удмуртии случилось ДТП. Об этом
Инцидент произошел на 251 километре ФАД М-7 «Волга» между д. Малые Мазьги и с. Чутырь Игринского района. Столкнулись автомобиль «Лада Веста» и микроавтобус «ГАЗЕЛЬ-NEXT».
По данным ведомства, в микроавтобусе находилось 17 человек, из них восемь детей, которые ехали на соревнования. В легковушке был один мужчина.
В результате ДТП пострадали семь человек, включая двоих детей. Всех пассажиров микроавтобуса направили в медучреждение поселка Игра для осмотра.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
В ликвидации последствий аварии участвовали 13 человек и шесть единиц техники.
Фото: Telegram-канал «МЧС Удмуртии»