В Удмуртии в ДТП со школьным автобусом пострадали семь человек

В Удмуртии случилось ДТП. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное МЧС .

Инцидент произошел на 251 километре ФАД М-7 «Волга» между д. Малые Мазьги и с. Чутырь Игринского района. Столкнулись автомобиль «Лада Веста» и микроавтобус «ГАЗЕЛЬ-NEXT».

По данным ведомства, в микроавтобусе находилось 17 человек, из них восемь детей, которые ехали на соревнования. В легковушке был один мужчина.

В результате ДТП пострадали семь человек, включая двоих детей. Всех пассажиров микроавтобуса направили в медучреждение поселка Игра для осмотра.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В ликвидации последствий аварии участвовали 13 человек и шесть единиц техники.

Фото: Telegram-канал «МЧС Удмуртии»