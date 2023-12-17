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В Ставропольском крае в ДТП пострадали трое детей и один взрослый

В Ставропольском крае в воскресенье, 17 декабря, произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Инцидент произошел на трассе «Кавказ». По предварительным данным, на 302 км трассы водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, зацепил правую обочину, после чего машина выехала боком на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Nissan March.

В результате ДТП в больницу Невинномысска доставили 9-летнего мальчика, 6-летнюю девочку и их 33-летнюю мать. Они ехали на «Гранте». Отмечается, что женщина от госпитализации отказалась.

По словам ведомства, тяжелые травмы получила 11-летняя пассажирка иномарки. Ее положили в реанимацию

Водители не пострадали.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»