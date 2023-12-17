В Рязани на улице Ситниковской столкнулись две легковушки

На месте дорожного происшествия работают полиция и медики реанимационной бригады.

Днем в воскресенье, 17 декабря, в Рязани произошло ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщил очевидец.

Инцидент произошел на остановке «Магазин» на улице Ситниковской. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Renault и отечественная легковушка.

На месте дорожного происшествия работают полиция и медики реанимационной бригады.

Информация о пострадавших не поступала.

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