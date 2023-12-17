В России предложили разрешить мигрантам работать в такси из-за нехватки водителей

Общественный совет по развитию такси направил в Совфед предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси.

Общественный совет по развитию такси направил в Совфед предложение на два года допустить мигрантов к работе водителями такси. Об этом заявила на пресс-конференции председатель совета Ирина Зарипова, сообщило издание РБК.

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика» [прибор, который устанавливают страховые компании для фиксации параметров вождения — прим. ред.]", — пояснила Зарипова.

По ее словам, предложение направили первому зампреду комитета Совфеда по экономполитике Алексею Синицыну.

Ранее в России хотели запретить мигрантам работать в школах, больницах, такси, а также устраиваться курьерами и продавцами.