В Минсельхозе рассчитывают, что куриные яйца подешевеют после Нового года

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в декабре цена на яйцо всегда возрастает.

В Минсельхозе рассчитывают, что куриные яйца подешевеют после Нового года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Яйца достаточно сезонный продукт. В это время цена на яйцо всегда возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная: цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — сказал министр.

Ранее в Минсельхозе заявили о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо. Рязанское минэкономразвития прокомментировало повышение цен.

Позже Путин пообещал, что в ближайшее время проблема со стоимостью продукта будет решена.