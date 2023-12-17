В Дягилеве неизвестный избил собаку

Инцидент произошел на улице Забайкальской.

В Дягилеве неизвестный избил собаку. Об этом сообщили в группе «Дягилево ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Забайкальской, дом № 15, корпус 1, подъезд № 3.

«Кто-то возможно знает этого нелюдя? (Обратите внимание на одежду данного чудовища и собачку) Избил собаку до крови, пинал. Я от визга собачки проснулась, сразу с домочадцами выкрикнули в окно, начали выбегать в подъезд, он скрылся. Мы в любом случае найдем, просто неизвестно, что случится с собакой за ночь», — написала рязанка.

Автор поста обратилась к неизвестному и сказала, что готова не писать заявление в полицию. Но при условии, что сама заберет собаку.