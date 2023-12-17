Умер актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Джек Аксельрод

Ему было 93 года.

В США в возрасте 93 лет скончался актер Джек Аксельрод, которого зрители знают по сериалам «Клиника», «Офис» и «Декстер». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Мужчина умер в Лос-Анджелесе. Как пишет The Hollywood Reporter, он не дожил двух месяцев до 94-летия.

По данным издания, актер продолжал активно работать вплоть до 2020 года.

Аксельрод снимался в фильмах «Хэнкок», «Бананы», а также в сериалах «Красота внутри», «Американская семейка» и «Меня зовут Эрл».

Фото: kino-teatr.ru