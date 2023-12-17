Умер актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Джек Аксельрод
Ему было 93 года.
В США в возрасте 93 лет скончался актер Джек Аксельрод, которого зрители знают по сериалам «Клиника», «Офис» и «Декстер». Об этом
Мужчина умер в Лос-Анджелесе. Как пишет The Hollywood Reporter, он не дожил двух месяцев до 94-летия.
По данным издания, актер продолжал активно работать вплоть до 2020 года.
Аксельрод снимался в фильмах «Хэнкок», «Бананы», а также в сериалах «Красота внутри», «Американская семейка» и «Меня зовут Эрл».
Фото: kino-teatr.ru