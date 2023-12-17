Три жилых дома в Белгородской области пострадали от обстрелов ВСУ
Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено.
Три жилых дома получили повреждения в результате обстрела ВСУ белгородского села Теребрено. Об этом
«Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. В светлое время обход села будет продолжен», — написал Гладков.
Он добавил, что в результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи. Под отключение попали абоненты сел Теребрено и Староселье.
Восстановительные работы проведут после разрешения Минобороны.⠀