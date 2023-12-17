Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы президента России

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что мониторинговая группа будет проводить мониторинг в постоянном режиме.

В Совфеде организовали мониторинговую группу по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента России. Об этом сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«У нас с 8 числа, то есть, мы приняли решение об объявлении даты выборов — с этого момента по Конституции началась избирательная кампания. И сразу же на следующий день начала работу свою наша специализированная группа — мы ее называем мониторинговая группа — которая будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии», — сказал он.

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