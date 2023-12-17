Рязанский омбудсмен по правам человека заступилась за родителей Логунова

Наталья Епихина обратилась к руководителю регионального управления Роскомнадзора Евгению Малинкину с просьбой рассмотреть жалобу родителей Александра Логунова.

Рязанский омбудсмен по правам человека Наталья Епихина заступилась за родителей Логунова. Документ опубликовала Екатерина Шумякина в Telegram-канале.

Наталья Епихина обратилась к руководителю регионального управления Роскомнадзора Евгению Малинкину с просьбой рассмотреть жалобу родителей Александра Логунова.

В обращении родители мужчины указали, что Шумякина распространяет в интернете конфиденциальные сведения о семье, фотографии членов их семьи, в том числе несовершеннолетних внучек, с их персональными данными.

Епихина перенаправила жалобу Логуновых на 17 листах в Роскомнадзор для рассмотрения и принятия решения.

Напомним, родители Александра Логунова подали в суд на Наталью Кошелеву.

Фото с личной страницы Натальи Епихиной «ВКонтакте»