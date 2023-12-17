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Рязанцев задержали за продажу наркотиков в Пензенской области
В селе Богословке задержали двух жителей Рязанской области 2004 и 2001 годов рождения. Во время досмотра у них обнаружили гриппер-пакеты с веществом внутри. Изъятое направили для проведения экспертизы.

Рязанцев задержали за продажу наркотиков в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в селе Богословке задержали двух жителей Рязанской области 2004 и 2001 годов рождения. Во время досмотра у них обнаружили гриппер-пакеты с веществом внутри. Изъятое направили для проведения экспертизы.

Выяснилось, что у рязанцев нашли мефедрон массой 7,71 грамма.

Подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что работают курьерами-закладчиками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.