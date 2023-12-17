Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей
За незаконную вырубку предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа от 500 до 700 тысяч рублей.
Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей. Об этом
В преддверии новогодних праздников в лесах Рязанской области усилили охрану. Рейды лесного надзора пройдут совместно с полицией.
В минприроды напомнили, что за незаконную вырубку елей предусмотрена административная ответственность со штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.
Отмечается, что при значительном ущербе лесному фонду статьей 260 УК РФ предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Всех, кому известно о незаконной вырубке лесов, просят обращаться в региональное управление МВД или позвонить в «Лесную охрану» по телефону: