Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей

За незаконную вырубку предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа от 500 до 700 тысяч рублей.

Рязанцам напомнили о штрафах за незаконную вырубку елей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

В преддверии новогодних праздников в лесах Рязанской области усилили охрану. Рейды лесного надзора пройдут совместно с полицией.

В минприроды напомнили, что за незаконную вырубку елей предусмотрена административная ответственность со штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.

Отмечается, что при значительном ущербе лесному фонду статьей 260 УК РФ предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.