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Путин заявил, что США придется считаться с Россией
Также президент РФ назвал полной чушью слова Джо Байдена о планах России напасть на НАТО.

Путин заявил, что США придется считаться с Россией. Об этом президент РФ сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Точки соприкосновения им [США — прим. ред.] придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться», — сказал он.

Также Путин назвал полной чушью слова Джо Байдена о планах России напасть на НАТО.

Кроме того, по словам президента РФ, США — хозяин НАТО.

«США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО», — заключил Путин.

Ранее президент РФ признался в наивных представлениях о Западе.