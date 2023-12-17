Под Пермью в массовом ДТП погибли женщина и двое детей
Под Пермью произошло массовое ДТП. Об этом
Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, на автодороге «Пермь-Екатеринбург». По предварительной информации, на 139 км трассы водитель автомобиля «Киа» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с легковым автомобилем «Шевроле» и грузовиком «Вольво».
В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров «Киа» скончались от полученных травм.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Фото: Telegram-канал «Полиция Прикамья»