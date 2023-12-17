Под Пермью в массовом ДТП погибли женщина и двое детей

Под Пермью произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Прикамья».

Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, на автодороге «Пермь-Екатеринбург». По предварительной информации, на 139 км трассы водитель автомобиля «Киа» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с легковым автомобилем «Шевроле» и грузовиком «Вольво».

В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров «Киа» скончались от полученных травм.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: Telegram-канал «Полиция Прикамья»