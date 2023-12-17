Над тремя российскими регионами сбили 35 беспилотников
Средства ПВО уничтожили и перехватили украинские БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Над тремя российскими регионами сбили 35 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Утром в воскресенье, 17 декабря, сбили еще два беспилотника над Волгоградской областью.
SHOT опубликовал кадры уничтожения БПЛА над городом Морозовск Ростовской области.
По предварительным данным Telegram-канала, беспилотники могли лететь в сторону военного аэродрома «Морозовск». Пострадавших и разрушений нет.
Ранее над Крымом сбили более 30 беспилотников.