Над тремя российскими регионами сбили 35 беспилотников

Средства ПВО уничтожили и перехватили украинские БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Над тремя российскими регионами сбили 35 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Утром в воскресенье, 17 декабря, сбили еще два беспилотника над Волгоградской областью.

SHOT опубликовал кадры уничтожения БПЛА над городом Морозовск Ростовской области.

По предварительным данным Telegram-канала, беспилотники могли лететь в сторону военного аэродрома «Морозовск». Пострадавших и разрушений нет.

Ранее над Крымом сбили более 30 беспилотников.