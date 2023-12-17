Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на разворотных кругах общественного транспорта

Также жителей попросили не оставлять автомобили на конечных остановках и площадках межрейсового отстоя автобусов.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на разворотных кругах общественного транспорта. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также жителей попросили не оставлять автомобили на конечных остановках и площадках межрейсового отстоя автобусов, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

Отмечается, что будет работать эвакуатор.

Администрация попросила с пониманием отнестись к работе городских служб по уборке снега.