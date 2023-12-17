Медведев: Россия одержит всенародную победу в спецоперации

Россия одержит всенародную победу по результатам специальной военной операции на Украине, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия одержит всенародную победу в спецоперации. Его слова передало РИА Новости.

«Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал — „Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной“, такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе», — сказал Медведев во время съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».