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В рязанском селе произошел пожар из-за неисправности дымохода печи
В селе Поляны Рязанского района сгорела баня. Предварительной причиной пожара послужила неисправность дымохода отопительной печи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Поляны Рязанского района сгорела баня. Предварительной причиной пожара послужила неисправность дымохода отопительной печи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло еще 9 декабря. Владельцы лишились своего имущества, но сами не пострадали.

По причине неисправности печного оборудования с начала года произошло 107 пожаров, отметили в МЧС. Восемь человек погибли.