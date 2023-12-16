В рязанском селе произошел пожар из-за неисправности дымохода печи

В селе Поляны Рязанского района сгорела баня. Предварительной причиной пожара послужила неисправность дымохода отопительной печи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Поляны Рязанского района сгорела баня. Предварительной причиной пожара послужила неисправность дымохода отопительной печи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло еще 9 декабря. Владельцы лишились своего имущества, но сами не пострадали.

По причине неисправности печного оборудования с начала года произошло 107 пожаров, отметили в МЧС. Восемь человек погибли.