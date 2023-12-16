В Рязани у ТЦ «Кит» открылась обновленная ярмарка выходного дня

Обновлены правила допуска продавцов к торговле: на ярмарке больше нет перекупщиков, свою продукцию предлагают только проверенные местные производители.

В субботу, 16 декабря, в Рязани у торгового центра «Кит» после благоустройства открылась обновленная ярмарка выходного дня. Покупателей встречали живая музыка, горячий чай, бесплатные угощения и качественные товары от местных производителей.

Посетители оценили новые комфортные условия торговли: на территории заменено асфальтовое покрытие, смонтирована система электроснабжения, установлены лавочки, урны, оборудована контейнерная площадка, а также стела «Рязанская ярмарка».

Территория благоустроена на средства областного бюджета по поручению губернатора Павла Малкова. Организатором работ выступило региональное Агентство развития бизнеса.

Также обновлены правила допуска продавцов к торговле: на ярмарке больше нет перекупщиков, свою продукцию предлагают только проверенные местные производители.

«Ярмарка — место, куда люди приходят в свой выходной день, и здесь должно быть приятно находиться всем участникам торговли. Обновленная ярмарка у ЦНТИ уже стала площадкой для проведения культурно-развлекательных мероприятий: тут прошел конкурс „Выбирай рязанское. Ярмарка“. В новогодние праздники на территории обеих ярмарок выходного дня планируются развлекательные программы для детей и взрослых», — отметила зампредседателя правительства области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.