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В Рязани троллейбус № 10 временно изменил маршрут из-за снежных завалов
После выпадения большого количества снега и из-за припаркованных автомобилей проезжая часть по улице Великанова сильно заужена, сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

В Рязани изменил маршрут троллейбус № 10. После выпадения большого количества снега и из-за припаркованных автомобилей проезжая часть по улице Великанова сильно заужена, сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

Из-за этого троллейбусы № 10 следуют в сторону города по улице Крупской через площадь Новаторов, а из города — по маршруту.

Администрация просит жителей отнестись к информации с пониманием, а автомобилистов — учитывать это при планировании своего маршрута.