В Рязани пропал 36-летний Вагиз Кумушбаев

В Рязани пропал 36-летний Вагиз Ринатович Кумушбаев. С 10 декабря данных о его местонахождении нет. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропал 36-летний Вагиз Ринатович Кумушбаев. С 10 декабря данных о его местонахождении нет. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: рост 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы.

Одежда: куртка болотного цвета с белыми лампасами, синяя толстовка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка. С собой был рюкзак защитного цвета.