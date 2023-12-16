В Рязани пропал 36-летний Вагиз Кумушбаев
В Рязани пропал 36-летний Вагиз Ринатович Кумушбаев. С 10 декабря данных о его местонахождении нет. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В Рязани пропал 36-летний Вагиз Ринатович Кумушбаев. С 10 декабря данных о его местонахождении нет. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: рост 172 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы.
Одежда: куртка болотного цвета с белыми лампасами, синяя толстовка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка. С собой был рюкзак защитного цвета.
Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: