В России судимым за педофилию запретят посещать учебные учреждения

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий посещение образовательных учреждений и мест отдыха детей лицам, судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Проект опубликован в субботу, 16 декабря, на
В пояснительной записке говорится, что инициатива разработана с учетом высокой степени потенциальной опасности лиц с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию. Для таких людей предполагается ввести обязательный запрет на посещение учебных заведений и «объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».
Исключение предусматривается в случае, если судимый является родителем ребенка и сопровождает его.
Сейчас к судимым за педофилию применяется запрет на выезд, а также необходимость «отмечаться» в полиции.