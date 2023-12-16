В России судимым за педофилию запретят посещать учебные учреждения

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий посещение образовательных учреждений и мест отдыха детей лицам, судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий посещение образовательных учреждений и мест отдыха детей лицам, судимым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Проект опубликован в субботу, 16 декабря, на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке говорится, что инициатива разработана с учетом высокой степени потенциальной опасности лиц с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию. Для таких людей предполагается ввести обязательный запрет на посещение учебных заведений и «объектов с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур».

Исключение предусматривается в случае, если судимый является родителем ребенка и сопровождает его.

Сейчас к судимым за педофилию применяется запрет на выезд, а также необходимость «отмечаться» в полиции.