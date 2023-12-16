В России новые требования к льготной ипотеке введут с 23 декабря

Постановление правительства РФ, которое изменяет требования к льготным ипотечным программам, вступит в силу 23 декабря 2023 года. В том числе речь идет о росте первоначального взноса с 20 до 30% на стандартную ипотеку в новостройках.

Постановление правительства РФ, которое изменяет требования к льготным ипотечным программам, вступит в силу 23 декабря 2023 года. В том числе речь идет о росте первоначального взноса с 20 до 30% на стандартную ипотеку в новостройках, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в тексте постановления от 15 декабря, опубликованного в пятницу на сайте правовой информации.

Правительство России решило скорректировать некоторые параметры льготных ипотечных программ, в частности увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам, выдаваемым по ставке в 8%, до 30%, а также ограничить максимальный размер таких кредитов 6 млн рублей во всех регионах.

Также кабмин увеличил с 6 до 9 млн предельный размер кредита по программам Дальневосточной и Арктической ипотеки, предполагающей выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее эксперты заявили, что повышение первоначального взноса увеличит спрос на льготную ипотеку.