Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
-9°
Вск, 17
Пнд, 18
ЦБ USD 89.7 0.03 16/12
ЦБ EUR 98.42 0.68 16/12
Нал. USD 88 / 92.9 16/12 16:35
Нал. EUR 96 / 99.9 16/12 16:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
9 217
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
16 265
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
16 432
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
18 964
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Москве за нападение на машину полиции задержали более 80 мигрантов
Сотрудники полиции задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, в пятницу, 15 декабря, в районе Капотня при проверке документов у водителя участковым 21-летний мигрант попытался скрыться, протащив несколько метров полицейского. Потом молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил правоохранителя.

Затем у правонарушителя предположительно произошел эпилептический припадок, полицейский оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Мужчину доставили в медучреждение, затем отпустили в сопровождении сотрудников полиции.

В момент оказания помощи задержанному сотрудников полиции окружили более 80 агрессивно настроенных человек, они пытались оттеснить их от мужчины, порезав колеса служебного автомобиля.

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, пострадавших нет.

В результате задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, составлены протоколы об административных правонарушениях.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении, он задержан.

Сотрудник полиции в медицинское учреждение не обращался.