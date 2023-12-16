В Москве за нападение на машину полиции задержали более 80 мигрантов

Сотрудники полиции задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, в пятницу, 15 декабря, в районе Капотня при проверке документов у водителя участковым 21-летний мигрант попытался скрыться, протащив несколько метров полицейского. Потом молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил правоохранителя.

Затем у правонарушителя предположительно произошел эпилептический припадок, полицейский оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Мужчину доставили в медучреждение, затем отпустили в сопровождении сотрудников полиции.

В момент оказания помощи задержанному сотрудников полиции окружили более 80 агрессивно настроенных человек, они пытались оттеснить их от мужчины, порезав колеса служебного автомобиля.

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, пострадавших нет.

В результате задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, составлены протоколы об административных правонарушениях.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении, он задержан.

Сотрудник полиции в медицинское учреждение не обращался.