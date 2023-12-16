В Ленобласти 11-летняя девочка упала с 13-го этажа и выжила

В Ленобласти на Пражской улице в Кудрове 11-летняя школьница выпала с общего балкона на 13-м этаже и выжила. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Ленобласти на Пражской улице в Кудрове 11-летняя школьница выпала с общего балкона на 13-м этаже и выжила. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром в пятницу, 15 декабря. Медики забрали ее еще до прибытия полиции.

Школьница находится в больнице. Предварительно, у нее диагностировали перелом правой и левой бедренных костей. Состояние оценивается как тяжелое.