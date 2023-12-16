В Касимове в аварии с участием «Нивы» пострадала 67-летняя женщина

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Касимове в ДТП с участием «Нивы» и УАЗа пострадала 67-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 16 декабря, примерно в 14:02, на улице Загородной, по предварительной информации, произошло столкновение «Лады Нива» под управлением 62-летнего водителя и автомобиля УАЗ под управлением 63-летнего водителя.

В результате происшествия за медицинской помощью обращалась 67-летняя пассажирка «Нивы».

Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.