Опубликовано расписание автобуса из Рязани до биатлонного комплекса «Алмаз»

Из Рязани запустили автобус до биатлонного комплекса «Алмаз». Расписание маршрута опубликовано в официальном Telegram-канале Рязанской области.

Из Рязани запустили автобус до биатлонного комплекса «Алмаз». Расписание маршрута опубликовано в официальном Telegram-канале Рязанской области.

Автобус № 109 отправляется с автовокзала «Приокский». По пути следования он делает остановки у ТЦ «Круиз», поворот на Шумашь, поворот на Варские, БК «Алмаз» и ОЦ «Термы».

Рейсы ежедневно отходят от автовокзала в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00; от биатлонного комплекса — в 9:30, 12:30, 15:30 и 18:45.

Стоимость проезда — 45 рублей. Автобус рассчитан для перевозки пассажиров с лыжами.