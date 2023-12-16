Скончался подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области

Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, автомобиль с которым подорвался на мине, умер в больнице. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, автомобиль с которым подорвался на мине, умер в больнице. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 13 декабря, в Краснояружском районе. В районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине.

Пострадала глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, их госпитализировали.

Игорь Бородаенко получил тяжелые травмы, он умер в больнице.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего… Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», — написал Гладков.