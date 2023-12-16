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Рязанские госавтоинспекторы помогли семье с ребенком, застрявшей в сломанной машине
Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли попавшим в сложную дорожную ситуацию водителям. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 16 декабря.

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли попавшим в сложную дорожную ситуацию водителям. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в субботу, 16 декабря.

За минувшие сутки из-за непогоды водители попадали в сложные ситуации на дорогах. Капитан полиции Павел Чувин и старший лейтенант полиции Сергей Дрынкин оказывали помощь водителям в Рязанском районе.

Вечером в четверг, 14 декабря, сотрудники полиции помогли семье рязанцев, которые оказались на дороге в сломанной машине в мороз. За несколько километров до Рязани они заметили машину на обочине. Инспекторы остановились и выяснили, что автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, в том числе ребенок, сломался.

Пассажиров пересадили в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись, и отбуксировали машину к дому семьи в поселок Листвянка Рязанского района.

В пятницу, 15 декабря, на автодороге Рязань — Пронск — Скопин в Рязанском районе заметили автомобиль, который съехал с дороги. Полицейские остановились и справились о состоянии здоровья водителя. Мужчина пояснил, что машину занесло, она съехала в кювет. Травм водитель не получил, однако самостоятельно выбраться на дорогу не может. Автоинспекторы ограничили движение автомобилей и помогли мужчине выехать.