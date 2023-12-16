Над Крымом сбили более 30 беспилотников
Минобороны заявило, что над Крымом в пятницу, 15 декабря, противовоздушная оборона сбила еще шесть украинских беспилотников. Ранее сообщалось о 26.
Минобороны заявило, что над Крымом в пятницу, 15 декабря, противовоздушная оборона сбила еще шесть украинских беспилотников.
Массированная атака украинских дронов самолетного типа на объекты в Крыму была предотвращена с 20:30 до 22:30.
Напомним, ранее Минобороны заявило о поражении 26 беспилотников ВСУ над Крымом в пятницу, 15 декабря.