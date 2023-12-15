Жителя Спасского района осудили за угрозы ножом несовершеннолетним

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

Жителя Спасского района осудили за угрозы ножом несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае этого года, пьяный мужчина угрожал ножом двум студентам. Испугавшись за свою жизнь, молодые люди убежали от мужчины, спрятавшись в здании учебного заведения. После этого осужденный нанес ножом несколько ударов по стоящему на улице мотоциклу и припаркованному легковому автомобилю.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину и активно способствовал его расследованию.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.