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Жителя Спасского района осудили за угрозы ножом несовершеннолетним
Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

Жителя Спасского района осудили за угрозы ножом несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае этого года, пьяный мужчина угрожал ножом двум студентам. Испугавшись за свою жизнь, молодые люди убежали от мужчины, спрятавшись в здании учебного заведения. После этого осужденный нанес ножом несколько ударов по стоящему на улице мотоциклу и припаркованному легковому автомобилю.

Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину и активно способствовал его расследованию.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.