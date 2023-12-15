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За неделю ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
В течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военных, из них только за прошедшие сутки — 25 человек.

За неделю ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю российские войска улучшили положение на Купянском и Донецком направлениях.

Также за эту неделю были пресечены все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. На Запорожском направлении ВС РФ отразили восемь атак ВСУ в районах Работина и западнее Вербового.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных и 17 лодок.

За неделю ВС РФ поразили пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов» *, а также иностранного легиона.

Потери ВСУ на Купянском направлении составили более 425 военнослужащих и танк «Leopard»;

В течение недели добровольно сдались в плен 82 украинских военных, из них только за прошедшие сутки — 25 человек.

Также за неделю система ПВО РФ уничтожила 119 беспилотников ВСУ.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Фото: Минобороны РФ.