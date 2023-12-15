В Ульяновской области двое погибли из-за отравления угарным газом

Трупы 19-летней девушки и 51-летнего мужчины обнаружили на улице Пионерской в поселке Цильна утром в пятницу, 15 декабря.

В Ульяновской области двое погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Трупы 19-летней девушки и 51-летнего мужчины обнаружили на улице Пионерской в поселке Цильна утром в пятницу, 15 декабря. Предварительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Также госпитализированы несколько жителей дома, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что погибли трое, пострадавших шестеро, включая троих детей.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей Цильнинского района в результате отравления газом (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований», — указано в сообщении СК.

Также проверку проведет прокуратура Цильнинского района. Она изучит работу сотрудников организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов, которые должны были своевременно следить за соблюдением требований техники безопасности, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.