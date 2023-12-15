В Улан-Удэ 61-летний мужчина надругался над двумя детьми в автобусе

В Улан-Удэ 61-летний мужчина надругался над двумя детьми в автобусе. Об этом сообщает Daily News.

По данным издания, мужчина приставал к детям, трогал их и совершал насильственные действия. Испуганные дети ничего не могли сказать и выходили из автобуса на первой остановке.

Все попало на камеры видеонаблюдения, установленные в салоне автобуса. По ним полицейские вычислили 61-летнего жителя Улан-Удэ. По версии следствия, мужчина дважды надругался над детьми.

Отмечается, что подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.