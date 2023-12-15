В Свердловской области годовалого ребенка убил удар тока

В Свердловской области годовалого ребенка убил удар тока. Об этом сообщили в Telegram-канале Baza

Трагедия случилась 14 декабря в Красноуфимске. Мать ребенка занималась домашними делами на кухне, пока он был в другой комнате. Его внимание привлекла яркая гирлянда, переливающаяся разными цветами. Мальчик потянулся за проводом и случайно вырвал его из розетки. Мать нашла сына уже без сознания и вызвала скорую.

Ребенок скончался до приезда скорой, врачи не успели ему помочь.