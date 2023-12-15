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В Рязанском театре кукол открыли новогодний сезон

В Рязанском театре кукол открыли новогодний сезон спектаклем «12 месяцев». На премьере побывал корреспондент РЗН. Инфо.

Жители сказочного королевства — профессор, принцесса и паж — встретили гостей в фойе Рязанского театра кукол. Весь сюжет новогоднего представления построен вокруг желания своенравной принцессы, которая захотела чего-то необыкновенного для празднования Нового года, но никак не могла определиться чего именно.

Гости и сказочные персонажи пытались выполнить каприз принцессы. Они водили хоровод вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, участвовали в конкурсах и танцевали «Барыню». Однако принцессу ничего не радовало. Лишь когда зрители расселись в зале и началась сказка, принцесса поняла, что хочет получить на Новый год подснежники.

«Кто принесет мне корзинку подснежников, тот получит золота, сколько сможет унести в этой корзинке», — издала указ принцесса. После действие перенесло зрителей в избу с классическими героями сказки «12 месяцев» — мамане, ее вредной дочке и Машеньке (прим. ред. — той самой, которая отвечала, что ей тепло на морозе в телевизионной интерпретации сказки).

Машеньку послали за подснежниками в метель, та нашла 12 месяцев в лесу, танцующих вокруг костра. Апрель поделился подснежниками с девушкой, а остальные месяцы познакомили зрителей с героиней — та оказалась трудолюбивой и не привередливой девушкой, которая рада любой погоде.

Переосмысление сказки «12 месяцев» в театре кукол представили в интерактивном формате: дети вспомнили, какие животные спят зимой и тогда хлопали, а если впадают в спячку — топали.

После спектакля зрители поделились своими впечатлениями. По мнению Сергея, который в первый раз пришел на спектакль с дочками, взрослые оценили ответ принцессы на традиционный сказочный вопрос: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?». Вопрос задали принцессе, когда все пошло наперекосяк из-за ее капризов — королевство вместе с жителями стало замерзать. Принцесса ответила, что ей холодно, но это еще не самое ужасное, королевство ей свое жалко.

Дочери Сергея отметили не реплики героев, а персонажей. Им больше всего понравилась принцесса и стражники.