В Рязанской области женщину задержали за кражу телевизора и электроинструмента

Инцидент произошел в селе Высокое Рыбновского района.

В Рыбновском районе женщину задержали за кражу из дома. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился житель села Высокое. Проезжая по краю населенного пункта, мужчина увидел сложенный в кучу электроинструмент. На нем лежал телевизор. Сельчанин предположил, что кто-то пытался спрятать украденное имущество и позвонил в полицию.

На место выехали полицейские. Они увидели свежие следы, ведущие к сваленным вместе циркулярной пиле, газонокосилке, ручному электроинструменту и телевизору. Правоохранители решили подождать человека, которые вернется к импровизированному складу. Вскоре к этому месту подошла женщина с дрелью в руках. Полицейские остановили ее и узнали, что 44-летняя местная жительница причастна к краже из дома в селе Высокое. Ее задержали. Похищенное изъяли.

По предварительным данным, женщина узнала, что хозяйка одного из домов в селе задержится и в помещении не будет жильцов. Она решила этим воспользоваться. Через окно она забралась в дом. Вытаскивая из жилых помещений и гаража ценные предметы, злоумышленница относила их в поле на краю населенного пункта. Позже она планировала отнести добычу к себе домой, но не успела. Ее задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.