В Рязанской области снизилось количество убийств

за 11 месяцев 2023 года на территории области фиксируют снижение преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом на 15,6% в 2023 году снизилось количество совершенных убийств (с покушениями) (с 45 до 38), их раскрываемость составила 95,9%.

В Рязанской области снизилось количество убийств. Об этом рассказали на расширенном заседании коллегии следственного управления региона

Там рассказали, что за 11 месяцев 2023 года на территории области фиксируют снижение преступлений против личности. По сравнению с прошлым годом на 15,6% в 2023 году снизилось количество совершенных убийств (с покушениями) (с 45 до 38), их раскрываемость составила 95,9%.

Совершено 17 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, что соответствует показателю 2022 года. Их раскрываемость, как и в прошлом году, составила 100%.

Также за этот период в региона зарегистрировано 4 изнасилования (АППГ — 16), все они раскрыты.

Всего за отчетный период в производстве следователей рязанского управления находилось 1042 уголовных дела (АППГ- 984). В суд направлено 316 уголовных дел о 458 преступлениях, из них 286 тяжких и особо тяжких.