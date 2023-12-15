В Рязанской области из-за циклона «Ваня» отменили школьные автобусы

В пятницу, 15 декабря, в Александро-Невском районе из-за циклона школьные автобусы не вышли на маршруты. Такое решение принял главы администрации.

В Рязанской области из-за циклона «Ваня» отменили школьные автобусы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В пятницу, 15 декабря, в Александро-Невском районе из-за циклона школьные автобусы не вышли на маршруты. Такое решение принял главы администрации.

«В расчистке дорог задействовали 25 единиц техники. Дорожники работают круглосуточно. На обслуживании трех дорожных организаций более 330 километров дорог. Сообщений о поломке техники не поступало. Дополнительно на уборку местных дорог вывели трактора сельских администраций. Администрация района следит за дорожной обстановкой», — рассказала замглавы администрации района Ирина Овечкина.