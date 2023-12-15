В Рязанской области двое мужчин пытались попасть в торговый павильон

Инцидент произошел в Скопине.

В Рязанской области двух мужчин задержали за попытку проникнуть внутрь торгового павильона. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в Скопине.

Экипаж вневедомственной охраны патрулировал ночью улицы райцентра. Они заметили двоих мужчин, пытавшихся взломать входную дверь торгового павильона и проникнуть внутрь помещения. Одновременно наряду от дежурного поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки на объекте.

Заметив росгвардейцев, злоумышленники пытались скрыться. Однако сотрудники вневедомственной охраны задержали одного из них, ранее не судимого скопинца 1995 года рождения. Второго злоумышленника сотрудники Росгвардии и полицейские задержали по горячим следам недалеко от объекта.

Задержанных передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.