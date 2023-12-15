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В Рязани задержали мужчину, причастного к краже денег у пенсионеров
По предварительной информации, мужчина собирал деньги с обманутых граждан в интересах мошеннического колл-центра, предположительно, находящегося за рубежом. За услуги он получал определенный процент от этих сумм.

В Рязани задержали мужчину, причастного к краже денег у пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ноябре в полицию обратилась 76-летняя рязанка и сообщила, что ей позвонил неизвестный. Он рассказал, что родственница пожилой женщины совершила ДТП с пострадавшими, и на урегулирование всех вопросов срочно требуется большая сумма денег. Поверив мошеннику, пенсионерка собрала 100 тысяч рублей, вещи и передала пакет прибывшему курьеру. Лишь после этого потерпевшая решила позвонить родственнице и выяснила, что никаких происшествий не случалось. Пенсионерка поняла, что ее обманули злоумышленники.

В аналогичную ситуацию попали 79-летняя жительница Рязани, которая передала незнакомому мужчине 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что в этих двух случаях в квартиры заявительниц приезжали обычные таксисты, неосведомленные о содержимом пакетов. Оперативники уголовного розыска установили, что в дальнейшем таксисты передавали «посылки» молодому мужчине.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника — 30-летнего жителя Домодедова. Ранее он был судим за грабеж, мошенничество, сбыт фальшивых денег, управление автомобилем в нетрезвом виде.

По предварительной информации, мужчина собирал деньги с обманутых граждан в интересах мошеннического колл-центра, предположительно, находящегося за рубежом. За услуги он получал определенный процент от этих сумм.

Подозреваемого заключили под стражу в порядке. Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.