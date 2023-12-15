В Рязани столкнулись грузовик и пассажирский автобус
Судя по кадрам, в автобусе не было пассажиров.
В Рязани столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Об этом сообщили в Telegram-канале Rzn Life.
Авария случилась на участке Северной окружной дороги от ТЦ «Круиз» до поворота на Борки. Одна полоса оказалась полностью перекрыта. Собирается пробка.
Судя по кадрам, в автобусе не было пассажиров.
«В данном ДТП пострадавших не зарегистрировано, автобус двигался без пассажиров. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили в региональном ГИБДД.