В Рязани произошло массовое ДТП

Авария случилась на улице Западной. На кадрах видно, что между собой столкнулись несколько автомобилей. Как пишут очевидцы, из-за аварии движение по дороге заблокировано.

В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе « ДТП | Аварии | Рязань » в соцсети «ВКонтакте».

Авария случилась на улице Западной. На кадрах видно, что между собой столкнулись несколько автомобилей.

Как пишут очевидцы, из-за аварии движение по дороге заблокировано.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. По информации ведомства, пострадавших нет. Движение восстановлено. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.