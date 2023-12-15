В Рязани произошло массовое ДТП
Авария случилась на улице Западной. На кадрах видно, что между собой столкнулись несколько автомобилей. Как пишут очевидцы, из-за аварии движение по дороге заблокировано.
В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Авария случилась на улице Западной. На кадрах видно, что между собой столкнулись несколько автомобилей.
Как пишут очевидцы, из-за аварии движение по дороге заблокировано.
Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. По информации ведомства, пострадавших нет. Движение восстановлено. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.