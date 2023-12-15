В Рязани на владельца сгоревшего батутного центра в «М5 Молле» подали многомиллионный иск

Иск о взыскании ущерба в порядке суброгации [ситуация, при которой долг человека гасит другое лицо — прим. ред.] подали 23 ноября 2023 года. В суде оставили заявление без движения из-за нарушений требований. Истцу предложили устранить их до 19 декабря 2023 года.

В Рязани компания «Ингосстрах» подала иск на 768 миллионов 388 тысяч 296 рублей на владельца сгоревшего батутного центра Cosmica в «М5 Молле». Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда Рязанской области.

Иск о взыскании ущерба в порядке суброгации [ситуация, при которой долг человека гасит другое лицо — прим. ред.] подали 23 ноября 2023 года. В суде оставили заявление без движения из-за нарушений требований. Истцу предложили устранить их до 19 декабря 2023 года.

Напомним, пожар произошел в 2020 году в батутном клубе Cosmica. Никто не пострадал.

Очевидцы сняли падение стены во время пожара в «М5 Молле».

Позже выяснилось, что горевший в «М5 Молле» батутный центр не подлежит восстановлению.