В Рязани пройдет форум «Семейное активное долголетие»

В понедельник, 25 декабря, в 10.00 в рязанском центре «Сосновый бор» пройдет форум «Семейное активное долголетие». Об этом сообщает правительство региона.

Отмечается, что программа мероприятия будет разнообразной и полезной для всей семьи.

Участников ждут зимние игры на свежем воздухе, мастер-классы, познавательные мероприятия, веселый хоровод, семейные концертные номера и многое другое.

Для маленьких гостей — музыкальный подарок от камерного оркестра Рязанской области.

Приглашаем всей семьей стать участником форума.

Записаться можно по телефону: +7 (4912) 51-36-71 .

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