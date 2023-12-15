В Рязани пройдет форум «Семейное активное долголетие»
В понедельник, 25 декабря, в 10.00 в рязанском центре «Сосновый бор» пройдет форум «Семейное активное долголетие». Об этом сообщает правительство региона.
Отмечается, что программа мероприятия будет разнообразной и полезной для всей семьи.
Участников ждут зимние игры на свежем воздухе, мастер-классы, познавательные мероприятия, веселый хоровод, семейные концертные номера и многое другое.
Для маленьких гостей — музыкальный подарок от камерного оркестра Рязанской области.
Приглашаем всей семьей стать участником форума.
Записаться можно по телефону:
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