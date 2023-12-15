В Рязани 16 декабря пройдет матч Первенства Москвы по хоккею

Матч начнется в 14:00 на главной арене ДС «Олимпийский».Вход свободный.

В субботу, 16 декабря, в ДС «Олимпийский» состоится первый в истории домашний матч рязанских юных хоккеистов в рамках Первенства Москвы по хоккею.

Команда ХК «Рязань-ВДВ» 2010 года рождения сыграет с командой «Гранит» из Долгопрудного.

На данный момент обе команды имеют одинаковое количество очков турнирной таблице, соответственно данная встреча станет решающей и определит, кто останется на первом месте.

Напомним, что команда «Рязань-ВДВ» 2010 года рождения в этом году впервые принимает участие в Первенстве Москвы и на текущий момент уже провела 15 встреч, в 14 из которых одержала победу.

Матч начнется в 14:00 на главной арене ДС «Олимпийский».

Вход свободный.