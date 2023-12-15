В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя
Потребление этанола на душу населения в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 л.
В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.
В пятницу, 15 декабря, кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки.
Потребление этанола на душу населения в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 л.
Отмечается, что в 2023 году этот показатель составляет 8,9 л.