В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя

Потребление этанола на душу населения в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 л.

В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 15 декабря, кабмин РФ утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за этой пагубной привычки.

Потребление этанола на душу населения в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 л.

Отмечается, что в 2023 году этот показатель составляет 8,9 л.