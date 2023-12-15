В РГУ состоялся праздничный концерт, посвященный Дню университета

В РГУ состоялся праздничный концерт, посвященный Дню университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На мероприятии с поздравлениями со 108-й годовщиной со дня образования РГУ имени Есенина в адрес коллектива сотрудников, преподавателей, студентов и выпускников вуза выступили исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог, замминистра образования Рязанской области Александр Лощинин, зампред Рязанской городской Думы Анна Иванова, начальник управления образования Татьяна Сарычева, председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Галина Макарова.

В ходе официальной части мероприятия Игорь Мурог наградил институт естественных наук Кубком памяти профессора Анатолия Петровича Лиферова — победителя конкурса по показателям в образовательной, научной и воспитательной деятельности. Отмечается, что кубок будет храниться у ИЕН в течение года, а через год будет передан факультету или институту — новому победителю конкурса.

Награду «Студент года» получила представительница ИЕН — студентка 4 курса Екатерина Лакатош.

В рамках праздничного мероприятия звание «Почетный профессор РГУ имени Есенина» было присвоено директору Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, выпускнице нашего университета Наталье Гришиной, доктору философских наук, профессору Наталье Ледовских и доктору медицинских наук, профессору Екатерине Гревцовой.

Почетной грамотой университета наградили старшего преподавателя кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин и методик их преподавания Наталью Кудряшову, старшего научного сотрудника лаборатории координационной химии Илью Чучелкина, ведущего специалиста по хоздоговорной, грантовой и программной работе отдела инновационной и наукометрии Екатерину Шатрову, старшего преподавателя кафедры литературы и журналистики Юлию Ерохину.

Для гостей выступили команда КВН «Айседора Дункан», актеры театра «Переход», коллектив спонтанной хореографии «ПараLLель», вокальная студия РГУ и хор РГУ.